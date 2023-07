Lula deixa o hospital em Brasília após procedimento para alívio de dores no quadril

Presidente foi submetido a uma denervação percutânea, que aconteceu ‘sem intercorrências’

Reprodução/YouTube/Lula Presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central nesta quinta-feira, 29, durante entrevista



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após realizar um procedimento médico para aliviar dores que vem sentindo no quadril direito. Segundo a Presidência da República, o mandatário foi submetido nesta quarta-feira, 26, a uma intervenção eletiva minimamente invasiva de denervação percutânea, que ocorreu “sem intercorrências”. O presidente já recebeu alta e deve cumprir agenda no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, até a quinta-feira, 27. Segundo a assessoria, o procedimento feito por Lula deve aliviar a dor crônica até que o chefe do Executivo seja submetido a uma cirurgia de artoplastia de quadril, em outubro, para a “solução definitiva do problema”. Na terça-feira, 25, o presidente já havia confirmado sua cirurgia para o mês de outubro. Durante a live semanal ‘Conversa com o Presidente’, ele relatou que as dores provocadas pelo desgaste do fêmur têm lhe causado mau humor e que, muitas vezes, não consegue disfarçar.

“Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Sinto que estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego para trabalhar, boto o pé no chão e já dói. Preciso dar bom dia sorrindo e não consigo falar. E fica visível no meu rosto que eu estou irritado, estou nervoso”, relatou. Aos 77 anos, o presidente também sofre de artrose. Lula já vinha reforçando o preparo físico para a cirurgia no fêmur, recomendada por sua equipe médica.