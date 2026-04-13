Lula demite Gilberto Waller da presidência do INSS

Servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira assume o cargo a partir desta segunda-feira (13) com a missão de reduzir a fila de benefícios

Antonio Cruz/Agência Brasil Presidente Lula (PT) demite Gilberto Waller da presidência do INSS



O presidente Lula (PT) demitiu nesta segunda-feira (13) Gilberto Waller da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após 11 meses no comando. No lugar dele assume Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão desde 2003.

Ana Cristina atuava como secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Antes, entre abril de 2023 e fevereiro de 2026, presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

Formada em Direito, ela também foi professora de Direito Previdenciário entre 2020 e 2024. De acordo com a nota do governo, Ana Cristina conhece todo o funcionamento do INSS, desde o atendimento nas agências até a fase de recursos.

Em nota, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, informou que ela possui o perfil ideal para assumir a vaga. “Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse.

Saída após 11 meses no cargo

Gilberto Waller foi nomeado presidente do INSS no dia 30 de abril do ano passado. Ele substituiu Alessandro Stefanutto, que pedira demissão em meio a uma ordem judicial que decretou seu afastamento do cargo.

A saída de Stefanutto acontecera após a Polícia Federal (PF) ter deflagrado uma operação para investigar um esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo nota oficial da Secretaria de Comunicação Social (Secom), a nomeação de Waller Júnior foi determinada à chefe substituta da Casa Civil, Míriam Belchior, por Lula.

Waller é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele entrou começou a carreira pública como procurador do INSS em 1998, ocupou os cargos de corregedor-geral do instituto de 2001 a 2004 e subprocurador-geral de 2007 a 2008.

Fraudes no INSS

A troca no comando do instituto acontece em meio à confissão das fraudes envolvendo o órgão. No último dia 10, a Jovem Pan apurou que o empresário Maurício Camisotti assinou um acordo de delação premiada com a PF, onde assumiu as fraudes nos descontos. Preso desde setembro do ano passado, ele é apontado como um dos principais operadores do esquema investigado na Operação Sem Desconto.

Camisotti também é acusado de fraude na arrecadação das dívidas e de corrupção para facilitar o esquema. A delação é a primeira da investigação. O acordo foi negociado desde o fim do ano passado.

Também na semana passada, a defesa enviou o material ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela homologação. Há expectativa de que, com a delação, o ministro conceda prisão domiciliar ao empresário. O texto ainda precisa passar pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas a negociação foi feita diretamente com a PF.

Camisotti foi alvo da mesma fase da Operação Sem Desconto que prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.

Os investigadores suspeitam que entidades responsáveis pelos descontos e as empresas que prestam serviços para elas funcionavam como fachada para lavagem de dinheiro.