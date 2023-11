Lula discute relações bilaterais e crise climática com príncipe da Arábia Saudita

Líderes projetaram que as transações comerciais entre os dois países possam saltar dos atuais US$ 8 bilhões para US$ 20 bilhões até 2030

Reprodução/X/@LulaOficial/Ricardo Stuckert Lula e príncipe da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, conversam em encontro na cidade de Riad



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, nesta terça-feira, 28. A reunião, realizada no Palácio Real, em Riad, serviu para as nações fortalecerem as relações bilaterais. Segundo o Palácio do Planalto, os dois líderes discutiram investimentos nas duas direções e oportunidades para empresas nacionais no país árabe. Ainda segundo o governo brasileiro, um dos pontos da conversa foi o investimento de US$10 bilhões que o Fundo Soberano Saudita planeja aplicar no Brasil. Desse montante, US$ 9 bilhões estão previstos para os próximos sete anos. “No leque de possibilidades, projetos na área de energia limpa, hidrogênio verde, defesa, ciência e tecnologia, agropecuária e aportes em infraestrutura conectados ao Novo PAC”, informou o Planalto.

A visita acontece antes da participação de Lula na COP-28 (Conferência do Clima das Nações Unidas), marcada para acontecer em Dubai, nos Emirados Árabes, a partir desta segunda-feira, 1º. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente mencionou a reaproximação do país com as nações árabes e destacou o potencial do Brasil para a transição energética e ações de combate à crise climática. Ele antecipou ao príncipe que o Brasil vai apresentar na COP-28 avanços no controle do desmatamento e ações conectadas à preservação e proteção das florestas tropicais. Já Mohammed bin Salman, por sua vez, mencionou a posição de Brasil e Arábia Saudita como líderes econômicos de suas regiões e sinalizou que esse é um indicativo de que uma parceria mais forte e estratégica entre os dois países será interessante para todos os lados.

Por fim, Lula e Bin Salman projetaram que as transações comerciais entre os dois países, que já somam 50 anos, possam saltar dos atuais US$ 8 bilhões para US$ 20 bilhões até 2030. Para isso, os dois líderes e suas respectivas comitivas também manifestaram interesse na construção de um Conselho bilateral, em nível ministerial, que se reúna periodicamente para promover o aprofundamento das relações econômicas e politicas entre os dois países. Este é o segundo encontro entre os mandatários de Brasil e Arábia Saudita. O primeiro aconteceu em setembro, no encontro do G20, realizado na Índia.