Lula divulga Pé-de-Meia e Farmácia Popular em pronunciamento na TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou um pronunciamento televisionado para abordar iniciativas sociais, como o programa Pé-de-Meia e a Farmácia Popular. Essa fala surge em um momento de queda na popularidade de seu governo, conforme apontado por uma pesquisa recente do Datafolha. Durante sua exposição, ele enfatizou a importância da gratuidade de medicamentos e fraldas geriátricas. Lula destacou que todos os 41 remédios disponíveis no programa Farmácia Popular agora são oferecidos sem custo, uma medida que visa facilitar o acesso à saúde para a população. Além disso, o presidente mencionou o programa Pé-de-Meia, que concede um auxílio mensal de R$ 200 a estudantes que se enquadram em critérios sociais específicos. Os dados da pesquisa revelam uma diminuição na aprovação do governo, que caiu de 35% para 24%. Em contrapartida, a avaliação negativa do governo aumentou, passando de 34% para 41%. Essa mudança no cenário político e social tem gerado preocupações sobre a sustentabilidade das políticas públicas implementadas.

