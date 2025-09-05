Lula diz que Bolsonaro não é ‘uma figura normal’

O presidente também afirmou que Bolsonaro estaria se ‘autocondenando’ ao solicitar perdão antes do fim do julgamento

Nesta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “não é uma figura normal” e sugeriu que, ao pedir anistia antes mesmo de ser julgado, ele estaria assumindo sua culpa.

Durante entrevista ao SBT, Lula relembrou o passado de Bolsonaro nas Forças Armadas: “Ele não é uma figura normal. Se pegar o histórico dele, vai perceber que foi expulso do Exército, porque falava em soltar bomba dentro do quartel”.

O presidente também afirmou que Bolsonaro estaria se “autocondenando” ao solicitar perdão antes do fim do processo. “O cidadão comete essas barbáries todas e, agora, começa um processo de pedir anistia antes de ser julgado. O fato de pedir anistia antes de ser julgado significa que ele sabe que é culpado, ele se está autocondenando”, afirmou.

Ainda segundo Lula, Bolsonaro tem grande parcela de responsabilidade sobre o cenário caótico da pandemia no país. “Destruiu muita coisa no Brasil” e “carrega nas costas a responsabilidade da morte de, pelo menos, 50% das mortes por Covid”, disse. Para ele, o julgamento do ex-presidente envolve não apenas aspectos jurídicos, mas também políticos. “É um processo evidentemente jurídico que tem uma conotação política muito forte, afinal de contas, é um ex-presidente da República.”

O petista também criticou a tentativa de Bolsonaro de se mostrar inocente: “É preciso que cada macaco fique no seu galho”, concluiu, ao comentar a crise entre Congresso e Judiciário no contexto do julgamento da tentativa de golpe.

