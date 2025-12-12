Lula diz que deu queda de Magnitsky de ‘presente’ a Moraes
O ministro do STF agradeceu os esforços do petista para que as sanções dos Estados Unidos contra ele e a esposa fossem revogadas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (12) ter dado “de presente” a Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), a revogação da Lei Magnitsky aplicada contra o magistrado e sua esposa, Viviane Barci. O chefe do Executivo afirmou que, em conversa recente, pediu ao líder norte-americano, Donald Trump, a remoção de Moraes da lista de sancionados.
“Alexandre de Moraes faz aniversário amanhã, dei de presente a ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de outro país punir um ministro da Suprema Corte, porque estava cumprindo a Constituição”, disse Lula durante a solenidade de lançamento do canal SBT News.
Também no evento, Moraes agradeceu o “empenho” do petista para as sanções serem retiradas. O ministro disse ter sido uma “vitória do Judiciário brasileiro” e “da soberania nacional”.
Declarou ainda que, quando houve a imposição da Lei Magnitsky contra ele, pediu a Lula para não adotar nenhuma medida contra.
