Lula diz que deve ser o primeiro presidente eleito quatro vezes na história da República

Em evento da Petrobras em Duque de Caxias (RJ), presidente também ressaltou que não quer ‘nervosismo’ na relação com o Congresso porque lhe resta apenas um ano e meio de mandato

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sobre os conflitos com o Legislativo, o presidente afirmou que divergências são 'boas' porque promovem o diálogo entre os poderes



Ao comentar sobre a crise política entre o Planalto e o Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (4), que membros do Legislativo estão pensando nas eleições de 2026. Em tom de campanha, Lula afirmou que, se tudo correr como ele idealiza, ele deve ser o primeiro presidente eleito quatro vezes na história da República.

“Tem gente que pensa que o governo já acabou, tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Se preparem porque, se tudo tiver como estou pensando, esse país vai ter, pela primeira vez, um presidente eleito quatro vezes pelos braços do povo”, afirmou Lula, em cerimônia onde foram anunciados investimentos em refino e petroquímica da Petrobras em Duque de Caxias (RJ).

Lula também disse que não quer “nervosismo” na relação com o Congresso porque o resta apenas um ano e meio de mandato. Sobre os conflitos com o Legislativo, o presidente afirmou que divergências são “boas” porque promovem o diálogo entre os poderes. “Sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. A gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra. A gente vai resolver isso em uma mesa de negociação. Eu não quero nervosismo”, disse.

O conflito entre o Planalto e o Congresso foi escancarado pela crise do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Surpreendendo Lula, a Câmara e o Senado derrubaram o decreto presidencial a toque de caixa e o Executivo resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguir a vigência da medida.

Com aporte de R$ 33 bilhões, os projetos celebrados nesta sexta-feira visam ao aumento da produção, com foco em produtos renováveis, e o ganho de eficiência energética nas plantas do Rio de Janeiro. A previsão é que mais de 38 mil empregos diretos e indiretos serão gerados, segundo a empresa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório