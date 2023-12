Lula diz que está feliz em ter um ‘ministro comunista’ no STF em evento do PT

Chefe do Executivo participou nesta quinta-feira, 14, da 4ª Conferência Nacional da Juventude

Reprodução / Youtube @CanalGov Presidente Lula participa da 4ª Conferência Nacional da Juventude



O presidente Lula afirmou em discurso nesta quinta-feira, 14, durante a 4ª Conferência Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT), que está contente por colocar um “ministro comunista” no Supremo Tribunal Federal (STF). A fala do petista faz referência à aprovação de Flávio Dino para ocupar a vaga de Rosa Weber na Suprema Corte. O ministro da Justiça foi indicado pelo chefe do Executivo e, após passar por sabatina no Senado Federal na quarta-feira, 13, foi aprovado com 47 votos a favor ante 31 contrários e duas abstenções. “Estou feliz hoje porque pela primeira vez na história desse país nós conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, o companheiro Flávio Dino”, afirmou Lula enquanto era ovacionado pela plateia.

Criticado pela oposição pela sua postura, Dino costuma ser chamado pelos opositores de “comunista”. O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para destacar que “a gente conversa com quem é eleito, porque a gente tem voto e, assim, vai conseguindo aprovar as coisas que nós aprovamos”, justificando os motivos pelos quais ele dialoga com diferentes partidos. “O Brasil é de vocês porque vocês já cumpriram mais uma etapa, vocês podem nos cobrar para termos o que fazer”, disse ao jovens presentes no evento.