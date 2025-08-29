Jovem Pan > Notícias > Política > Lula diz que falta ‘humildade’ a Zema, mas não vê problema na candidatura do adversário à Presidência

Lula diz que falta ‘humildade’ a Zema, mas não vê problema na candidatura do adversário à Presidência

Em Minas Gerais, presidente afirma que governador do estado recebeu, em sua gestão, ‘mais dinheiro do que ele recebeu nos quatro anos do Bolsonaro’

  • Por Jovem Pan
  • 29/08/2025 10h50
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula sanciona lei que proíbe teste de cosméticos em animais Lula afirma que não vê problema em uma candidatura do governador Romeu Zema à Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (29) que não vê problema em uma candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), à Presidência da República. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o chefe do Executivo disparou críticas ao mineiro, declarando que ele não possui “humildade” e passou os oito anos de governo fazendo críticas ao antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT).

“Ele pode pleitear ser candidato à Presidência da República, eu não vejo nenhum problema nisso. Ele sabe que se ele tiver 1% de honestidade dentro da cabeça dele, ele sabe que ele recebeu, no meu governo, mais dinheiro do que ele recebeu nos quatro anos do Bolsonaro“, disse Lula, que lembrou de ter presidido o país quando o ex-governador Aécio Neves (PSDB), histórico opositor do petismo, comandava o estado.

Lula disse ainda que não irá privatizar a Companhia Energética Minas Gerais (Cemig) para abater a dívida de Minas Gerais, como está previsto no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). “A Cemig jamais será privatizada por mim, ela é uma empresa de excelência. O que ela precisa é ser bem administrada”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

