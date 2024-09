Lula diz que fará levantamento para detectar novos beneficiários da Previdência e do Bolsa Família

Presidente enfatizou a necessidade de combater a ‘invisibilidade’ que afeta a população mais vulnerável, com foco especial nas mulheres e na população negra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que o governo federal iniciará um levantamento para identificar cidadãos que têm direito aos benefícios da Previdência e do Bolsa Família, mas que ainda não os recebem. Lula enfatizou a necessidade de combater a “invisibilidade” que afeta a população mais vulnerável, com foco especial nas mulheres e na população negra. Em uma cerimônia realizada em Alcântara, no Maranhão, o presidente também entregou 21 títulos de domínio a comunidades quilombolas. Além disso, assinou 11 decretos voltados para questões sociais, que beneficiarão cerca de 4,5 mil famílias.

A destinação de mais de 120 mil hectares foi feita para 19 comunidades em nove estados diferentes. Lula destacou que a regularização fundiária é uma questão que vem sendo abordada desde 2003, quando ele assumiu a presidência pela primeira vez. O presidente mencionou os desafios enfrentados devido à burocracia estatal, que tem dificultado a resolução do problema de titulação das terras.

A ação do governo visa não apenas garantir direitos, mas também promover a inclusão social e a dignidade das comunidades historicamente marginalizadas. O presidente reafirmou seu compromisso em trabalhar para que todos os cidadãos tenham acesso aos benefícios a que têm direito, buscando assim reduzir as desigualdades sociais no país.

