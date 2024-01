Lula diz que governo dará isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

Ministro da Fazenda já havia antecipado na segunda-feira a revisão da faixa de isenção do Imposto de Renda

Ricardo Stuckert/PR Lula quer implantar isenção de Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou seu compromisso de isentar do Imposto de Renda aqueles que recebem até dois salários mínimos. “Tenho o compromisso de chegar ao final do meu mandato isentando as pessoas que ganham até R$ 5 mil do Imposto de Renda. É um compromisso de campanha, mas acima de tudo, de muita sinceridade. Neste país, quem vive de dividendos não paga Imposto de Renda, enquanto quem vive de salário paga”, disse o mandatário nesta terça-feira, 23. Essa previsão de isenção para salários de até R$ 5 mil é até 2026.

Em maio de 2023, uma medida provisória tinha alterado a faixa de isenção do IR de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Lula também afirmou que o governo fará as alterações necessárias para que aqueles que ganham até dois salários mínimos por mês continuem isentos do pagamento do Imposto de Renda após o aumento do salário mínimo, política implementada no ano passado. “Com ajuste do salário mínimo, as pessoas parecem que vão voltar a pagar Imposto de Renda, mas não vão. Porque nós vamos fazer as mudanças agora para quem ganhe até dois salários mínimos não pague IR”. O presidente destacou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está ciente da necessidade de fazer esses ajustes. No entanto, ele ressaltou que essas mudanças são difíceis, pois é preciso encontrar outras fontes de recursos quando se abre mão de dinheiro.

Na segunda-feira, 22, durante o programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, o ministro da Fazenda já havia mencionado que o governo iria revisar a faixa de isenção do Imposto de Renda. Isso se deve ao fato de que, apesar do aumento do salário mínimo para R$ 1.412, a tabela do IR ainda não foi atualizada. Caso isso não seja feito, aqueles que atualmente ganham dois salários mínimos passarão a pagar imposto.