Lula diz que Janja instruiu para fala a pessoas com deficiência: ‘Essa gente tem sensibilidade’

5º Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aconteceu na manhã desta quarta-feira, em Brasília

Ricardo Stuckert / PR Presidente disse que Janja o ajudou com vocabulário para evento



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (17), que foi instruído pela sua mulher, Janja Lula da Silva, a escolher bem as palavras na hora de discursar no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. “Essa gente tem sensibilidade aguçada”, teria dito a primeira-dama ao petista, de acordo com o discurso. “Hoje eu quando vim falar aqui, a Janja me alertou de uma coisa. Ela falou amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar porque essa gente tem a sensibilidade aguçada”, disse o presidente da República. “Então eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problemas. Também, se eu falar alguma palavra vocês sabem que nesse assunto vocês são os especialistas. Vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com o carinho e com o respeito que é necessário”, disse Lula.

*Com informações do Estadão Conteúdo

publicado por Tamyres Sbrile