Mesmo com primeira agenda de Datena, entorno de Tabata vê insegurança no PSDB e não descarta aliança

Apresentador fará seu primeiro compromisso público de pré-campanha no Mercado Municipal, em visita marcada para às 12h

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Inicialmente, Datena se filiou ao PSB, de Tabata; passando para o PSDB em abril



A pré-campanha de Tabata Amaral (PSB) não descarta, ainda, a possibilidade de uma aliança com o PSDB para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Aliados da deputada federal veem, pela primeira vez, sinais de que Datena (PSDB) está avançando com a pré-candidatura, mas falam em “insegurança” por parte dos tucanos. Nesta quarta-feira (17), o apresentador e jornalista José Luiz Datena vai às ruas pela primeira vez em cinco eleições. Depois de desistir de quatro pleitos, ele fará seu primeiro compromisso público de pré-campanha no Mercado Municipal, em visita marcada para às 12h. Nós últimos dias, ele também participou de sua primeira sabatina e fez sua primeira reunião de planejamento na sede do Diretório Municipal do PSDB, quando oficializou Felipe Soutello como marqueteiro da campanha. Mesmo com os aparentes avanços, pessoas próximas de Tabata Amaral entendem que ainda “existem muitas questões para serem equacionadas no PSDB”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O orçamento, por exemplo, é visto como um problema – alguns tucanos estão resistentes a liberar recursos financeiros para a campanha diante do histórico de Datena de desistir de disputar cargos públicos – além disso, o próprio jornalista admite que, se entender ser melhor assim, pode deixar a disputa. Por isso, a pré-campanha de Tabata enxerga insegurança no ninho tucano e não fechou as portas para uma aliança. “Além disso, o PSDB continua falando com a gente”, diz um membro da pré-campanha da deputada federal. Para ele, esse é outro indicativo de que as coisas não estão tão certas assim com Datena. “Claro que temos um plano alternativo, que é o lançamento de chapa pura [com um vice do próprio PSB], mas não descartamos ainda a aliança com o PSDB”, reforça.

Traição

Mesmo com o clima de “traição”, o entorno de Tabata Amaral acredita que uma possível saída de cena de Datena e o apoio do PSDB à chapa – até mesmo como vice – pode fortalecer a campanha da deputada. Ela aparecia em terceiro lugar nas primeiras pesquisas de intenção de voto, mas perdeu o posto com a chegada de Datena e Pablo Marçal (PRTB) na disputa. “O PSDB é um partido forte em São Paulo, mesmo com as recentes perdas. Tem nome. Não podemos descartar”, confidencia uma fonte. A convenção do PSB – data em que o partido precisa definir a chapa de Tabata, já com o nome do vice – está marcada para o dia 27. Inicialmente, Datena se filiou ao PSB, de Tabata; passando para o PSDB em abril. Desde a filiação a legenda da deputada federal, o plano inicial era que ele saísse como vice na chapa de Tabata Amaral. Datena esteve presente no lançamento da pré-candidatura da deputada à Prefeitura, assim como ela participou da filiação dele ao partido tucano. Em todos os momentos, ambos trocaram elogios – mas o PSDB sempre cogitou uma candidatura própria, na tentativa de tomar o protagonismo da sigla