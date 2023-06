Lula diz que países ricos devem dívida histórica ao meio ambiente

Declaração do presidente da República foi feita em festival de música na França, onde participou a convite da banda ColdPlay

O presidente Lula participou do festival Power Our Earth, a convite da banda ColdPlay



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quinta-feira, 22, os países ricos pelo repasse de recursos para proteção da Amazônia e para países em desenvolvimento que possuem reservas florestais. Lula deu a declaração ao participar do festival de música “Power Our Earth”, realizado em Paris, na França. “Não foi o povo africano que poluiu o mundo, não é o povo latino americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial e, por isso, têm que pagar a dívida histórica que têm sobre o planeta Terra”, afirmou o presidente da República. Lula fez um discurso em cima do palco, no intervalo da programação do show de música. Ele foi convidado pela banda ColdPlay.

Durante sua fala, o presidente citou dados da floresta amazônica, ressaltando os povos indígenas, a biodiversidade e a matriz energética limpa da região, e fez um convite ao público para a COP-30, que será realizada no Brasil em 2025, em Belém do Pará. “Que possam compartilhar com todos brasileiros a preservação das nossas florestas e responsabilizar os países ricos para a financiar os países em desenvolvimento que tem reservas florestais”, disse. No início da semana, em sua live semanal, Lula também fez críticas aos países que não têm cumprido a promessa de repassar recursos ao meio ambiente. Segundo ele, desde a COP-9 países desenvolvidos se comprometeram a pagar R$ 100 bilhões de dólares por ano aos países mais pobres para a preservação de florestas.