Lula diz que reunião ministerial serviu para alertar sobre ‘fofoca’ e ‘harmonizar’ equipe

Petista disse ter ouvido todos os 37 ministros e presidentes de bancos públicos

Ricardo Stuckert/PR Lula discursa para ministros durante reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto



Em live transmitida na manhã desta segunda-feira 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a reunião ministerial realizada na semana passada serviu para alinhar o discurso da equipe do governo e evitar que ministros deem declarações paralelas ao responder “fofoca de jornal”. Segundo Lula, o encontro foi importante para dar uma “harmonizada” no governo. “Foi muito interessante porque a gente deu uma harmonizada na equipe do governo. Porque muitas vezes a gente não se reúne. Cada um começa a falar alguma coisa, cada um começa a responder uma fofoca de jornal”, disse o presidente. “É importante dar menos ouvido a futrica e dar mais ouvido para as coisas que são verdadeiras”, declarou.

Lula disse ainda que ouviu todos os 37 ministros no encontro no Palácio do Planalto, além dos presidentes do BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, e que foi a melhor reunião ministerial que já fez. “Eu queria ouvir aquilo que eles fizeram, o que estão se propondo a fazer e o que falta a fazer para entregaram da proposta que fizeram até o dia 31 de dezembro de 2026”. Ainda de acordo com o presidente, a cada reunião ministerial a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República irá elaborar um resumo sobre o encontro para que seja publicado por cada ministério em suas redes sociais e em seus respectivos sites oficiais.