Lula diz que solução de Israel foi tão grave quanto terrorismo do Hamas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO :Lula afirmou que ambos os lados do conflito estão matando inocentes sem nenhum critério



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou duramente nesta segunda-feira, 13, as consequências do conflito no Oriente Médio, que vitimou mais de 11 mil pessoas desde 7 de outubro. Ele condenou tanto as ações do grupo terrorista Hamas quanto a retaliação do Estado de Israel, censurando o enfoque dos ataques em crianças e mulheres. “A quantidade de mulheres e crianças que já morreram, de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Depois do ato de terrorismo do Hamas, a solução do estado de Israel é tão grave quanto foi o do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem nenhum critério”, declarou durante sanção da atualização da Lei de Cotas. Segundo a avaliação do presidente, as investidas ocorriam sem justificativa. “[Israel] joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação”, pontuou. “Primeiro, vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga por quem quiser fazer”, completou.

Além das críticas, Lula celebrou o retorno dos brasileiros que aguardavam liberação de autoridades palestinas para deixar a Faixa de Gaza. O grupo esperava a permissão de repatriação há mais de três semanas. “Hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. Nós conseguimos resgatar as 32 famílias que estavam na Faixa de Gaza. Eles deverão chegar hoje a noite aqui em Brasília”, iniciou o presidente. Lula afirmou que os diplomatas brasileiros telefonavam diariamente para ministros e representantes palestinos para conseguir a liberação dos brasileiros. Ele ainda declarou que o governo não deixará na região, nem na Cisjordânia, nenhum cidadão que queria regressar ao Brasil. “Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Hoje é um dia de festa”, completou. Ele ainda revelou que irá receber na noite desta segunda-feira, 13, os brasileiros que chegarão da Faixa de Gaza.

Por volta das 6h51 (horário de Brasília), a aeronave VC-2, da Presidência da República, decolou do Egito rumo ao Brasil. A bordo, 32 passageiros que deixaram a Faixa de Gaza no domingo, 12, e cumprem agora a última etapa do voo de repatriação do Governo Federal. São 17 crianças, nove mulheres e seis homens: 22 brasileiros e dez palestinos familiares dos brasileiros trazidos no décimo resgate da zona de conflito no Oriente Médio. Desde que cruzaram a fronteira entre Gaza e o Egito após uma espera de mais de três semanas pela permissão das autoridades envolvidas na guerra, os 32 fizeram a imigração e foram transportados em vans fretadas pela Embaixada Brasileira no Egito até Al-Arish. Quando o VC-2 tocar o solo da Base Aérea de Brasília, a Operação Voltando em Paz completará 1.477 passageiros e 53 animais domésticos resgatados.