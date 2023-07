Lula diz que tomava ‘água que passarinho não bebe’ para curar tosse

Presidente afirmou que agora só consome água mas que bebida não ajuda a melhorar sua garganta

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula parou de beber após cirurgia na garganta realizada este ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu fazer o uso de bebidas alcóolicas quando ainda criança para resolver problemas de saúde. Durante evento de lançamento das obras da Ferrovia Oeste-Leste, nesta segunda-feira, 3, ele afirmou que deixou de beber em público. “Antigamente, quando eu era mais novo, que eu começava a tossir, eu tomava uma coisinha que passarinho não bebe e a minha garganta ficava boa. Agora, me ensinaram a beber água, mas a água não para minha tosse. Lamentavelmente, eu sou um cara que agora bebo só água. Pelo menos na frente de vocês”, disse. Lula cortou a bebida por recomendação médica após passar por uma cirurgia na garganta para retirar lesões nas cordas vocais. Desde 2004, o gosto do presidente por beber tem sido assunto em alta. Na época, o jornalista Larry Rohter, correspondente do New York Times no Brasil, afirmou que ele “nunca escondeu seu apreço por um copo de cerveja, uma dose de uísque ou, melhor, um trago de cachaça, o potente aguardente do Brasil”, indicando como esse fato prejudicava sua capacidade de governar.