Lula diz que vai ‘dar uma surra’ na extrema direita nas eleições de 2026

Mandatário brasileiro esteve presente no tradicional Natal dos catadores recicláveis no Pavilhão do Anhembi, e reforçou que vetará o PL da Dosimetria

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante a cerimônia de encerramento da 12ª edição da Expocatadores, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai dar uma surra nas extrema direita nas eleições de 2026. “Sei que tem muita gente já pensando nas eleições de 2026. Eu ainda não posso pensar porque ainda tenho que trabalhar. Mas deixa eles pensarem. E, quando quiserem, venham. Porque vamos dar uma surra em quem se meter a achar que a extrema direita vai voltar a governar este país”, disse Lula, nesta sexta-feira (19), durante discurso no Natal dos catadores recicláveis no Pavilhão do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

O evento reuniu catadores, cooperativas, especialistas, organizações internacionais e representantes dos governos federal, estaduais e municipais.

“Este país não pode permitir que a extrema direita fascista e negacionista, que foi responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas, a maioria delas por falta de respeito, por não acreditar em vacina, não comprar vacina e não comprar oxigênio, que essas pessoas voltem a governar o país com mentira pela internet”, afirmou o petista, que disse, que mesmo aos 80 anos, tem “o tesão para governar o país”.

“Eu digo para todo mundo: sabe por que eu não vou envelhecer? Porque eu tenho uma causa”, falou o presidente, que revelou a vontade de viver até os 120 anos. Durante sua fala, Lula também falou sobre a prisão de Jair Bolsonaro, destacando que foi a primeira vez na história do Brasil que um presidente foi preso. “Pela primeira vez nesse país, nós temos quatro generais de quatro estrelas presos nesse país pela tentativa de golpe. Pela tentativa de fazer um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre Moraes”, disse.

O mandatário também reforçou que deve vetar o PL da Dosimetria. “Com todo respeito aos deputados e senadores que votaram a lei da redução da pena, eu quero dizer para vocês: eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem que derrubem o meu veto”, declarou. “A gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar. Eu perdi três eleições nesse país. Perdia as eleições e voltava para casa”, acrescentou.

No evento, Lula esteve acompanhado do ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos (PSol); do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT); da Saúde, Alexandre Padilha (PT), entre outras autoridades.