Lula é diagnosticado com pneumonia leve, cancela agenda e adia viagem à China para domingo

Presidente passou por exames no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, mas não precisou ficar internado e já está em Brasília novamente; reunião ministerial ocorrerá em outro dia

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve nesta



O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi diagnosticado com uma pneumonia leve após passar por exames no hospital Sírio Libanês na noite desta quinta-feira, 23. Ele não precisou ficar internado e já retornou para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, em Brasília. Em função do problema de saúde, o início da viagem dele para a China, programada para este sábado, 25, foi adiado para o domingo, 26. O médico oficial do presidente, o doutor Roberto Kalil Filho, esteve em Brasília na manhã de hoje para avaliar a situação. Segundo a assessoria de imprensa dele, não será necessário a permanência do médico no Distrito Federal e ele já retorna a São Paulo nesta sexta. Na agenda oficial do dia do presidente havia um encontro com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, às 9h, e uma reunião ministerial mais ampla programada para 10h30, ambos no Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo, os dois eventos foram cancelados e Lula deverá ficar isolado até se recuperar. É previsto que um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente seja emitido ainda nesta sexta. A reportagem tenta confirmar a informação junto ao Palácio do Planalto e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

*Texto em atualização