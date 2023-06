Lula e Janja receberam 231 presentes populares e internacionais desde o primeiro dia de mandato; veja lista

Peças que mais foram encaminhadas ao casal foram: camisetas, canetas, esculturas e pinturas; levantamento analisou o período de 1º de janeiro até o dia dois de maio

Reprodução/Twitter/@JanjaLula Lista de presentes pode ser maior, porque alguns itens ainda podem não ter sido catalogado



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, foram agraciados com uma série de presentes desde o primeiro dia de mandato. Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), o ‘Estadão’ teve acesso a uma lista que mostra 231 itens com o qual eles foram agraciados entre o dia 1º de janeiro e 2ª de maio de 2023. Algumas das peças são: pratos decorativos, vaso do Partido Comunista, relógio de mesa, porta-revista, panela e Kimono. Ao todo, das viagens internacionais que realizou, Lula retornou com 63 itens, sendo que a maioria deles vieram da viagem do chefe de Estado à China. No levantamento, também aparecem alguns presentes que são listados como ‘populares”, ou seja, referem-se aqueles itens que possuem um valor simbólico e foram entregues por simpatizantes. Dentre os 231 presentes recebidos, os que mais aparecem na lista são: camisetas (24), caneta (13), escultura (13) e pintura (12). Na sequência, é possível analisar outros itens, como: boné (9), colar (7), distintivo (7) camiseta de time de futebol (6) e miniaturas chinesas (6). Como de costume, todos os presentes recebidos pelo presidente da República precisa passar por um procedimento tradicional:

Cadastro Bens ficam sob responsabilidade da Diretoria de Documentação Histórica, que faz parte do gabinete da Presidência Análise do que vai para acervo pessoa e o que será incorporado ao patrimônio da União

Apenas os itens que vão ser incorporados ao patrimônio da União tem o seu valor avaliado. Contudo, no documento a qual o Estadão teve acesso, não consta os valores dos itens recebidos. Como o levantamento realizado só mostra os presentes coletados até o começo do quinto mês do ano, estima-se que existam outras peças que ainda não foram catalogadas. Durante viagem à França, que aconteceu entre os dias 22 e 23 de junho, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja, cancelaram um encontro com o Mohammed bin Salman al Saud, príncipe da Arábia Saudita, que deu as joias, apreendidas no aeroporto de Guarulhos, para o ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Confira a lista de presentes de Lula e Janja

Nacionais

Internacionais