Lula encontra eurodeputados e Ciro Gomes participa de evento com industriais; Tebet vai a sabatina

Outros candidatos fizeram gravações para a campanha eleitoral, panfletagem e concederam entrevistas

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial



A agenda dos candidatos à presidência da República foi movimentada nesta segunda-feira, 29. Líder nas pesquisas de intenção de votos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro com parlamentares europeus em um hotel na região central de São Paulo. O objetivo do encontro era debater questões como as mudanças climáticas, riscos da democracia e avanço de governos autoritários. Aos eurodeputados, o petista disse que, se eleito, o Brasil vai precisar de parcerias “em ciência e tecnologia, participação da construção de um mundo efetivamente limpo”. “Se nós voltarmos, nossa parceria será mais forte do que antes, porque nós aprendemos o tanto que é importante manter parcerias, ter relações sérias e respeitosas”, afirmou o ex-presidente. Ele também falou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, reforçando que faltou diálogo. “Não concordamos em hipótese alguma da ocupação territorial de um país por outro. Eu acho que a guerra foi precipitada, faltou diálogo, liderança e interesse para evitar a guerra”, declarou. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, cancelou sua participação na sabatina realizada pelo Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, por conflito de agenda, e participou de Cerimônia de Apresentação de Cartas Credenciais dos Novos Embaixadores.

A agenda do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) incluía encontro na Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), enquanto Simone Tebet (MDB) fez visita ao Centro da Criança e do Adolescente da União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social (Unibes), em São Paulo, fez gravações do programa eleitoral e deve participar ainda de sabatina da CNN. Soraya Thronicke (União Brasil) participou do Encontro com os Candidatos à Presidência da República, na Avenida Paulista, e tinha compromissos de gravação de campanha eleitoral, assim como Sofia Manzano (PCB). Felipe D’Ávila (Novo) passou por sabatina na Rádio Serra Dourada Bahia e, em seguida, participou do Fórum Abdib. Vera Lúcia (PSTU) cumpriu agenda em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com panfletagem e concedeu entrevistas. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Pablo Marçal (Pros) não divulgaram agenda nesta segunda. Roberto Jefferson (PTB) não cumpre agenda pública porque está em prisão domiciliar.