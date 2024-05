Lula envia carta à Marcha para Jesus e exalta ato evangélico e ressalta ‘papel vital’ da Igreja

Presidente mandou o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para representá-lo no evento

Ricardo Stuckert/PR Lula sancionou em 2019 lei que criou Dia Nacional da Marcha para Jesus



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou uma carta à Marcha para Jesus, em São Paulo, como um gesto de aproximação com os evangélicos. “É sempre uma honra e uma alegria receber o convite para participar da Marcha para Jesus. Como cristão, sinto-me regozijado de ver a dimensão que este evento tomou e o papel significativo que ele desempenha na vida de muitos brasileiros”, escreveu o mandatário em sua rede sociais. “Só aumenta o orgulho que sinto de ter sancionado a Lei que criou este Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, ainda no meu 2º mandato como presidente da República. Que Deus abençoe a Marcha para Jesus e a todos os brasileiros”, acrescentou. O presidente, que está em Brasília durante o feriado, enviou o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para representá-lo no evento.

“Temos o compromisso profundo, com todos os brasileiros, de construir um país mais justo e inclusivo (…) E a Igreja desempenha um papel vital nesse compromisso, que se reflete na sua ação social e no suporte espiritual de seus fiéis. Por isso, acredito que, juntos, podemos fazer muito mais pelo bem-estar, a paz e a harmonia de nosso povo”, escreveu o mandatário, que enfrenta resistência entre os evangélicos, que são em sua maioria apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para tentar conquistar esse segmento da população, o Palácio do Planalto lançou a campanha publicitária “Fé no Brasil”. Lula enfatizou que o trabalho de seu governo é pautado pelo compromisso de construir um país mais justo e inclusivo, buscando promover uma vida digna para as famílias brasileiras. Lula citou um versículo bíblico em sua carta à Marcha para Jesus, ressaltando que o ensinamento da comunhão norteia as ações de seu governo. O presidente destacou o papel vital da Igreja nesse compromisso, que se reflete em sua ação social e no suporte espiritual aos fiéis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA