Lula fará pronunciamento nacional na TV nesta segunda-feira

Reprodução/Youtube/Presidência da República Pronunciamento de Lula está agendado para às 20h30 desta segunda-feira, 24 de fevereiro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara um pronunciamento em cadeia nacional nesta segunda-feira (24), às 20h30. A expectativa é que a fala dure cerca de 2 minutos e 18 segundos. Durante sua fala, ele abordará os programas sociais Pé-de-Meia e Farmácia Popular, que visam beneficiar a população em situação de vulnerabilidade. O programa Pé-de-Meia foi criado para oferecer suporte financeiro a estudantes que atendem a determinados critérios sociais e de frequência escolar. Os participantes recebem uma poupança e um auxílio mensal de R$ 200, com o objetivo de incentivar a educação e a permanência na escola.

Além disso, o Farmácia Popular permitirá que os beneficiários tenham acesso gratuito a uma lista de 41 medicamentos essenciais. Essa iniciativa busca facilitar o acesso à saúde e garantir que a população possa obter os remédios necessários sem custos. Esse pronunciamento acontece em um momento delicado para o governo, uma vez que uma pesquisa recente do Datafolha revelou uma queda significativa na aprovação do presidente. A taxa de aprovação despencou de 35% para 24%, enquanto a avaliação negativa aumentou, passando de 34% para 41%. Essa situação pode influenciar a abordagem do presidente em sua comunicação com a população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA