Lula ignora Abril Vermelho e nega invasões de terras em seu terceiro mandato

MST reivindicou assentamentos e reforma agrária em áreas consideradas improdutivas, chegando a ocupar propriedades da Embrapa Semiárido e da Codevasf em Petrolina (PE)

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula durante anúncios de investimentos para melhoria de rodovias em Feira de Santana, na Bahia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que não tem havido invasões de terras por parte de sem-terra recentemente no Brasil. Em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana (BA), o petista afirmou que os sem-terra optaram por se tornar pequenos produtores altamente produtivos, ao invés de invadir propriedades rurais. Lula ignorou o movimento Abril Vermelho de 2024 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que mobilizou invasões em diversas propriedades pelo país. A entidade reivindicou assentamentos e reforma agrária em áreas consideradas improdutivas, chegando a invadir propriedades da Embrapa Semiárido e da Codevasf em Petrolina (PE). Durante a entrevista, o presidente destacou que, em seus mandatos anteriores, promoveu uma reforma agrária “pacífica e sem violência, respeitando a Constituição”.

Lula também criticou os bancos por adquirirem terras do agronegócio, afirmando que são essas instituições financeiras as verdadeiras responsáveis por tomar terras dos sem-terra. O Abril Vermelho é uma manifestação anual do MST em memória ao Massacre de Eldorado dos Carajás, em abril de 1996, no qual 21 membros do movimento foram mortos durante uma operação de desobstrução de rodovia. Lula ressaltou a importância de se lembrar desse episódio e destacou a necessidade de se buscar soluções pacíficas para os conflitos agrários no país.

