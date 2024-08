Lula institui Dia Nacional do Funk em reconhecimento à cultura popular

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente aparece ao lado de Padilha durante assinatura de ata

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quarta-feira (31), a criação do Dia Nacional do Funk, que será celebrado anualmente em 12 de julho. Em uma publicação nas redes sociais, Lula enfatizou que essa data é um “reconhecimento mais que merecido” para um estilo musical que emergiu das periferias e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. A sanção da nova lei ocorreu no mesmo dia em que a equipe feminina de ginástica artística do Brasil, sob a liderança de Rebeca Andrade, conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris. Durante a apresentação, as atletas se apresentaram ao som de funk e samba, destacando a conexão entre a cultura popular e o esporte.

Lula ressaltou que o funk vai além de um simples gênero musical, definindo-o como uma “plataforma de transformação social”. Segundo o presidente, esse estilo musical proporciona visibilidade às realidades e aos talentos das comunidades periféricas, funcionando como uma voz e uma forma de resistência cultural.

