União Brasil vai oficializar apoio a Ricardo Nunes neste sábado

Além do prefeito, o governador Tarcísio de Freitas também prestigiará evento de oficialização; já o ex-presidente Jair Bolsonaro vai apenas à convenção do MDB, marcada para o mesmo dia

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Leite é o atual presidente da Câmara Municipal de São Paulo e presidente do União Brasil na capital paulista



O partido União Brasil vai oficializar seu apoio à candidatura à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em um evento na zona sul da capital no próximo sábado (3). A convenção do MDB, que ocorrerá no mesmo dia, espera reunir entre 8.000 e 10 mil pessoas para oficializar a candidatura de Nunes e de 550 candidatos a vereador. O prefeito confirmou que o apoio do União Brasil está consolidado após conversas com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e o presidente municipal, Milton Leite. “É um partido muito importante, fundamental que caminhe com a gente”, declarou Nunes. O evento do União está marcado para as 15h e contará com a presença do prefeito e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se envolveu diretamente nas negociações para garantir o apoio do partido. Tarcísio também destacou a importância do União Brasil na formação de uma ampla coligação em torno de Nunes, que agora soma 12 legendas. O governador também ressaltou a importância das parcerias entre o governo estadual e a prefeitura para a realização de obras e melhorias na cidade.

Além de Tarcísio e Nunes, o evento do MDB contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e do ex-governador Rodrigo Garcia, que atualmente coordena o plano de governo de Nunes. A aliança entre os partidos e a presença de figuras políticas de destaque reforçam a estratégia de Nunes para consolidar sua candidatura à reeleição e fortalecer sua base de apoio. Com a adesão de 12 partidos, a coligação em torno do atual prefeito se torna uma das mais robustas na história recente das eleições municipais em São Paulo, o que pode aumentar suas chances de sucesso nas urnas.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini