O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar, em pronunciamento veiculado em rede nacional de rádio e televisão na noite deste domingo (28), que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. “Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho”, disse Lula. “É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais”, completou. Lula usou o pronunciamento de sete minutos para fazer um balanço dos resultados do 1 ano e meio de governo. O presidente também listou dentre as conquistas no atual mandato a aprovação da reforma tributária, que agora passa por uma etapa de regulamentação no Congresso Nacional. “Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne”, afirmou.

No discurso, Lula ainda falou que assumiu o Executivo de “um país em ruínas” e que sua gestão está atuando na “reconstrução”. Entre as ações, ele destacou o reajuste do salário mínimo acima da inflação, o controle da inflação, a volta do Farmácia Popular O presidente ainda disse que o Brasil voltou a priorizar a proteção do meio ambiente e destacou o Plano Safra, nas palavras dele, “o maior da história para financiar a agricultura”.

“Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado, e vamos continuar crescendo”, afirmou o presidente. Lula também destacou em seu discurso o “início da transição energética” e o “recorde” nas exportações. “Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos”, afirmou o presidente, listando ainda o relançamento do PAC e citando que “a Petrobras está produzindo mais e importando menos”.

“O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais”, disse o presidente, reiterando que levará o debate sobre a taxação de super-ricos à reunião de cúpula do G-20, que será sediada no Brasil em novembro, e que o País vai levar o combate à fome no centro do debate mundial. “Vamos colocar no centro do debate internacional a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo”, disse.

