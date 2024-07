De acordo com o Planalto, o presidente deve retornar a Brasília amanhã à tarde ou fim do dia

Ricardo Stuckert/PR A agenda do presidente Lula é privada e não se trata de compromissos relacionados à saúde



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja para a capital paulista neste domingo (28) para “compromissos pessoais”, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. A agenda é privada e não se trata de compromissos relacionados à saúde, completou a assessoria. Mais cedo, o Planalto divulgou que o presidente embarca para São Paulo às 16h30 deste domingo, com chegada prevista às 17h50. Também de acordo com a assessoria, Lula deve retornar a Brasília amanhã à tarde ou fim do dia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Hoje à noite, Lula ainda fará um pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio. O assunto não foi divulgado, mas a expectativa é que ele apresente um balanço de sua gestão até aqui neste terceiro mandato. O comunicado do presidente deve durar 7 minutos e a geração das imagens ficará a cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo