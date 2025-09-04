Lula manda recado a parlamentares após pressão por anistia a Bolsonaro crescer: ‘Congresso não é eleito pela periferia’

Presidente criticou articulações da oposição, disse que extrema-direita ainda tem força e ironizou atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA: ‘Falsos patriotas fazem campanha pedindo para o Trump intervir no Brasil’

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula durante cerimônia de anúncio do Programa “Gás do Povo”, em Aglomerado da Serra, Belo Horizonte



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (4) que considera arriscada a possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A declaração foi feita durante um encontro com comunicadores e ativistas do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. “Se for votar no Congresso, corremos o risco da anistia [ser aprovada]. O Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. Ele tem ajudado o governo, temos aprovado tudo que enviamos, mas a extrema-direita tem muita força ainda no Congresso”, disse Lula.

O comentário ocorreu logo após o presidente criticar, de forma indireta, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Segundo Lula, o parlamentar estaria articulando sanções contra o Brasil junto ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Estamos vendo agora os falsos patriotas fazendo campanha pedindo para o Trump intervir no Brasil. O pessoal que fez campanha abraçado com a bandeira do Brasil, agora está [abraçado] com a bandeira dos Estados Unidos”, ironizou o presidente.

Enquanto o STF avança no julgamento dos acusados de tentativa de golpe, parlamentares de partidos aliados a Bolsonaro intensificam os esforços para viabilizar uma anistia ampla. A proposta beneficiaria não apenas os condenados pelos atos de 8 de Janeiro, mas também o próprio ex-presidente e investigados no inquérito das fake news. O movimento ganhou força nesta semana com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que levou apoio do partido ao texto e se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e lideranças do centrão.

Segundo o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), Tarcísio tem exercido papel “importantíssimo” na costura política. Já o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que um pedido de urgência deve ser apreciado na próxima semana, mas que a votação do mérito deve ocorrer apenas após a conclusão do julgamento no STF.