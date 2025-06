Lula não comparecerá à Marcha para Jesus pela terceira vez consecutiva

Evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Ricardo Nunes, que confirmaram sua participação

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ausência de Lula no evento Marcha para Jesus não foi explicada



O presidente Lula não comparecerá à Marcha para Jesus em São Paulo pela terceira vez consecutiva, optando por enviar um representante. A ausência do presidente no evento, que deve atrair cerca de 2 milhões de participantes, não foi explicada. Em seu lugar, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, assumirá a representação, função que já desempenhou em edições anteriores da marcha. O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Ricardo Nunes, que confirmaram sua participação. A Marcha para Jesus é um dos maiores encontros de fiéis do país, reunindo uma grande diversidade de pessoas em celebração à fé cristã. A expectativa é que a mobilização atraia um público significativo, refletindo a força do movimento evangélico no Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também recebeu um convite para o evento, mas é pouco provável que ele compareça. A presença de figuras políticas na marcha é sempre um ponto de atenção, especialmente em um contexto eleitoral. O governo atual está empenhado em melhorar sua imagem entre o eleitorado evangélico, que representa uma parcela considerável da população brasileira e pode ter um papel decisivo nas próximas eleições. A relação entre o governo e a comunidade evangélica é um tema sensível, dado que essa base eleitoral tem mostrado uma crescente rejeição ao atual governo. A estratégia de Lula e sua equipe é buscar reverter essa situação, reconhecendo a importância dos evangélicos no cenário político nacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA