Câmara Municipal de SP recomenda arquivamento de processo contra vereadora Cris Monteiro por declaração racista

A corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo recomendou o arquivamento do processo disciplinar contra a vereadora Cris Monteiro, do partido Novo, em razão de uma declaração considerada racista. A decisão agora será analisada pelo colegiado da Câmara. O incidente ocorreu em 29 de abril, quando Monteiro, após ser vaiada por servidores públicos, comentou que sua presença incomodava por ser “uma mulher branca, bonita e rica”. A vereadora Luana Alves, do PSOL, apresentou uma representação contra Monteiro, argumentando que a fala reforça estereótipos discriminatórios e reflete uma estrutura de poder racializada.

Marcelo Messias, relator do caso e membro do MDB, defendeu a rejeição da representação, afirmando que não houve intenção deliberada de discriminação por parte da vereadora. Ele destacou que a declaração foi feita em um contexto de debate acalorado e que Monteiro se retratou posteriormente, considerando que a imagem da Câmara não foi prejudicada e que uma punição seria excessiva. A declaração de Cris Monteiro foi direcionada a servidores que protestavam contra a proposta de reajuste salarial do prefeito Ricardo Nunes, também do MDB. Após a fala, a sessão foi marcada por intensos protestos e discussões, levando à sua interrupção.

A vereadora se desculpou, afirmando que não tinha a intenção de ofender ninguém. A assessoria de Cris Monteiro enfatizou que a parlamentar lamenta a repercussão negativa de suas palavras e reiterou que não houve intenção de ofender os presentes.

