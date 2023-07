Lula nega negociação com Centrão, mas admite ‘conversar com partidos’ por governabilidade

Presidente afirma que conversas são necessárias para manter a base de apoio e governabilidade

Reprodução/YouTube Lula Lula e o jornalista Marcos Uchôa durante o programa 'Conversa com o Presidente'



Em sua live semanal transmitida nesta terça-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que negocia com partidos sobre mudanças no governo e destacou que as conversas acontecem não apenas com o chamado Centrão, bloco comandado por Arthur Lira (PP-AL). Para o mandatário, as conversas são necessárias para manter a base de apoio e incorporar as propostas desse grupo são fundamentais para manter a governabilidade. “Sem maioria, você se mata”, disse. A declaração foi dada durante mais uma edição do programa “Conversa com o Presidente”, transmitido via redes sociais. Lula também disse esperar a aprovação da reforma tributária no Senado até o final do ano, quando será necessária uma nova rodada de negociações, a exemplo do que ocorreu na Câmara dos Deputados. “Às vezes, um cara apresenta uma sugestão em uma medida provisória ou projeto de lei melhor do que aquela que o governo apresentou. Não é a política do dando que se recebe que todo mundo fala”, diz.