Lula nega ter tido ‘conversa política’ com Luiza Trajano após boatos sobre PT

A presidente do Magazine Luiza já havia negado ter recebido qualquer convite formal para entrar na política ou possuir pretensão eleitoral

REUTERS/Amanda Perobelli Lula afirmou que teve uma 'belíssima relação" com a empresária no período em que foi presidente



A equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 14, que ele e a empresária Luiza Trajano “jamais tiveram qualquer conversa política”. No seu perfil oficial no Twitter, os assessores de Lula explicam que ele teve uma “belíssima relação” com a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza durante o período em que esteve a frente do governo brasileiro, mas que não procede qualquer informação de conversa entre os dois. Trajano PTe afirmado que não possuía qualquer pretensão eleitoral. Ainda assim, circulavam rumores de que ela estaria sendo sondada pelo PT para compor uma chapa para a eleição presidencial de 2022.