Lula participa de entrega do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza e diz que ricos não precisam de governo

Presidente também aproveitou a visita para manifestar apoio à candidatura do deputado estadual Evandro Leitão, do PT, que está concorrendo à prefeitura local

Durante uma cerimônia em Fortaleza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que os cidadãos mais abastados não necessitam do apoio do Estado. O evento marcou a entrega de novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, onde Lula enfatizou a importância de direcionar recursos e atenção para aqueles que realmente precisam, ressaltando que os ricos já têm acesso a serviços e infraestrutura adequados. Na ocasião, o presidente entregou 1.296 novas moradias no bairro Cidade Jardim. Além de sua função como chefe do Executivo, Lula aproveitou a visita para manifestar seu apoio à candidatura do deputado estadual Evandro Leitão, do PT, que está concorrendo à prefeitura local.

Lula também abordou a questão do transporte oficial, revelando planos para a aquisição de “alguns aviões” destinados ao deslocamento de autoridades em viagens oficiais. Essa decisão surge após um incidente em que ele e outros membros do governo foram obrigados a sobrevoar o espaço aéreo do México por um período de cinco horas. O presidente fez questão de esclarecer que a compra de um novo avião visa atender às necessidades da Presidência da República e não será utilizada para fins pessoais.

