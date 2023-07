Lula passa por nova infiltração para reduzir dores no quadril

Presidente já passou por procedimento no domingo e deve fazer cirurgia no fêmur até o fim do ano

Reprodução/YouTube Lula Lula revelou no programa 'Conversa com o Presidente' que tem sentido fortes dores no quadril e que fará cirurgia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passa por um novo procedimento médico nesta quarta-feira, 26, para aliviar dores no quadril. Ele será atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e deve voltar ao Palácio da Alvorada ainda nesta quarta. Não há agenda oficial do presidente durante o dia e compromissos previstos para a semana devem ser remarcados. Trata-se de mais uma infiltração na região da cabeça do fêmur, onde Lula sente dores há algum tempo em razão de desgaste causado por artrose. Ele foi submetido ao mesmo procedimento no último domingo, 24. Em programa oficial transmitido nesta terça, 25, o presidente revelou que tem ficado de mau humor em razão das dores cada vez mais fortes no quadril e que decidiu fazer cirurgia. A operação deve ocorrer entre outubro em dezembro, em data ainda não definida.

* Com informações da repórter Luciana Verdolin