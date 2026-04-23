Lula passará por dois procedimentos médicos em São Paulo nesta sexta-feira

Segundo o Palácio do Planalto, presidente fará uma cauterização na cabeça e uma infiltração na mão

Ricardo Stuckert / PR Após cirurgia, presidente deve ficar em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve passar por dois procedimentos médicos nesta sexta-feira (24): uma cauterização na cabeça e uma infiltração na mão, informou o Palácio do Planalto nesta quinta-feira (23). De acordo com a Presidência, os procedimentos, que são rápidos e não necessitam de preparação, serão feitos no Hospital Sírio-Libanês da capital paulista, para onde o presidente viajou na noite de quinta-feira (23).

Após os procedimentos – a retirada de queratose (acúmulo de pele) na cabeça e a infiltração para tratar uma tendinite no polegar direito – Lula deve passar a sexta-feira e o sábado em sua casa em São Paulo. Há possibilidade de o presidente participar de congresso do Partido dos Trabalhadores no domingo em Brasília, mas ainda não está confirmado.