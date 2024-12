Lula passará por exame de tomografia nesta quinta-feira após as duas cirurgias na cabeça

Presidente segue em cuidados médicos em sua casa no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, e recebeu visitas de uma fonoaudióloga e de uma médica nesta quarta-feira (18)

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O retorno de Lula a Brasília dependerá do resultado do exame



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará um novo exame de tomografia nesta quinta-feira (19), para verificar a condição da cabeça após as duas cirurgias que fez na última semana. O horário não foi confirmado pela assessoria do presidente, mas deve ocorrer pela manhã. O retorno de Lula a Brasília dependerá do resultado do exame.

Uma reunião ministerial está marcada para sexta-feira (20), e a presença de Lula é aguardada. Depois das cirurgias, Lula segue em cuidados médicos em sua casa no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, e recebeu visitas de uma fonoaudióloga e da médica da Presidência nesta quarta-feira (18).

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos