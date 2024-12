Lula recebe visita de Chico Buarque em sua residência em São Paulo

‘Nada melhor do que receber amigos em casa; hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial’, escreveu o presidente da República no X; Lula deve ficar em SP até quinta-feira (19) para fazer exames

Ricardo Stuckert/PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de Chico Buarque nesta terça-feira (17) em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, Janja, receberam em sua residência em São Paulo a visita do cantor e compositor Chico Buarque. O presidente compartilhou em suas redes sociais algumas fotos do encontro, expressando sua felicidade com a visita do músico e de sua companheira, a advogada Carol Proner.

“Nada melhor do que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto”, escreveu o presidente da República no X. Lula deve ficar em São Paulo até quinta-feira (19) para fazer exame antes de voltar para Brasília.

Nada melhor que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto. 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/LsJhYzxPiW — Lula (@LulaOficial) December 17, 2024

O entorno do presidente prepara a participação do petista no Natal dos Catadores, em São Paulo, nesta quinta-feira (19), no fim da manhã. O evento é um dos mais importantes para o chefe do governo, mas sua presença ainda depende de liberação médica. Inicialmente, o plano era que o presidente participasse do evento na sexta-feira (20). No entanto, a programação sofreu alterações ao longo da segunda-feira (16). O petista agora pretende realizar uma reunião ministerial em Brasília na sexta, segundo o ministro Alexandre Padilha.

