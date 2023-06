Lula pede mobilização contra extradição de Assange e diz que sua prisão vai contra a defesa da democracia

Fundador do WikiLeaks é acusado de espionagem por divulgação de dados confidenciais dos EUA

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula diz que prisão de Julian Assange vai contra a defesa da democracia



O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou ver com preocupação a possibilidade de extradição de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, para os Estados Unidos. “Vejo com preocupação a possibilidade iminente de extradição do jornalista Julian Assange. Assange fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro. Sua prisão vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. É importante que todos nos mobilizemos em sua defesa”, escreveu o líder brasileiro em sua conta no Twitter. Julian Assange é acusado de espionagem por divulgação de dados confidenciais dos EUA e, atualmente, está na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres. Se for condenado, ele pode pegar até 175 anos de prisão. Na terça-feira, 6, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou o último recurso apresentado por Assange.