Lula pede que negociações com os EUA sobre tarifaço de Trump fiquem livres de ideologia, diz Alckmin

Vice-presidente reforça que Brasil quer resolver impasse comercial com diálogo técnico e positivo; comitiva de senadores irá aos Estados Unidos

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O governo brasileiro busca reverter a decisão dos Estados Unidos, anunciada há cerca de duas semanas, que impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (24), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou que as negociações com os Estados Unidos sobre o chamado “tarifaço de Trump” sejam conduzidas sem contaminação política ou ideológica. A fala ocorreu após uma nova rodada de reuniões com empresários e representantes de setores impactados pela medida anunciada pelo ex-presidente norte-americano.

O governo brasileiro busca reverter a decisão dos Estados Unidos, anunciada há cerca de duas semanas, que impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros adquiridos pelos norte-americanos. Desde então, as articulações diplomáticas têm sido lideradas por Alckmin, que destacou a postura do governo federal. “Destacando: o presidente Lula tem orientado a negociação sem contaminação política nem ideológica, mas centrada na busca de solução para a questão comercial”, disse o vice-presidente a jornalistas.

Alckmin ressaltou que o objetivo é transformar o impasse em uma oportunidade de cooperação. “Em vez de ter um perde-perde, com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações, queremos inverter isso: resolver os problemas, aumentar a complementariedade econômica, a integração produtiva, os investimentos recíprocos e avançar em uma agenda extremamente positiva”, declarou.

Conversa com os Estados Unidos

No sábado (19), Alckmin conversou com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. O encontro virtual, segundo o vice-presidente, foi “longo e importante”, com a exposição de todos os pontos de interesse brasileiro. “O Brasil nunca saiu da mesa de negociação. Reiterei nossa disposição de diálogo. Não criamos esse problema, mas queremos resolvê-lo e estamos empenhados nisso”, afirmou.

Missão parlamentar nos EUA

Alckmin também informou que se reuniu com senadores brasileiros que irão aos Estados Unidos na próxima semana para tratar do tema. A comitiva, composta por oito parlamentares e liderada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), deve embarcar entre segunda-feira, dia 28, e quarta-feira, dia 30. Os detalhes da conversa com os congressistas não foram divulgados, mas a missão terá apoio do Ministério das Relações Exteriores.

A movimentação do governo e do Congresso ocorre em meio à preocupação com os impactos da medida norte-americana sobre as exportações brasileiras, especialmente em setores estratégicos da indústria nacional.