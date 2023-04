Lula pede revisão do Conselho de Segurança da ONU e acusa EUA, Rússia e europeus de desrespeitarem o órgão

Presidente disse brigar por uma Organização das Nações Unidas mais representativa; mandatário também discutiu com presidente de Portugal a respeito de acordos climáticos não cumpridos

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o mandatário de Portugal, Marcelo Rebelo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve neste sábado, 22, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e durante a reunião diplomática, o mandatário brasileiro voltou a pedir uma reforma no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o petista, é preciso que os membros do órgão criem uma nova governança mundial. “Por isso, o Brasil tem brigado muito para que a gente reveja o Conselho de Segurança da ONU e seus membros permanentes. É preciso entrar mais países, mais continentes e estabelecer uma nova geografia. A geografia de 1945 não é a mesma. Não podemos continuar com membros do conselho fazendo guerra. Eles são membros do conselho, decidem a guerra sem sequer consultar o conselho. Foi assim nos Estados Unidos contra o Iraque, a Rússia contra a Ucrânia, a França e Inglaterra contra a Líbia. Ou seja, eles mesmos desrespeitam as decisões do Conselho de Segurança e por isso precisamos tentar mudar”, disse Lula. A reforma do colegiado que compõe o Conselho de Segurança é uma pauta antiga, defendida tanto pelo atual presidente quanto pelo ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). “Não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COPs. Se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, nunca entra em vigor”, finalizou. O petista também voltou a falar sobre a Guerra na Ucrânia e negou ter igualado as responsabilidades dos dois países envolvidos, mas afirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia não atuam para dar um fim ao conflito.