Lula posta foto de multidão em Salvador e seguidores notam que pessoas estão duplicadas

Assessoria do ex-presidente disse que houve uma falha por se tratar de uma foto panorâmica

Divulgação/Ricardo Stuckert Primeira foto não é panorâmica, já segunda, na qual o homem de rosa aparece duas vezes, sim



A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ato que aconteceu em Salvador, na Bahia, neste sábado, 2, rendeu assunto nas redes sociais por um motivo inusitado. Ao postar uma foto da multidão que compareceu no local, seguidores notaram uma sobreposição na qual algumas pessoas aparecem mais de uma vez na imagem. No Twitter, a tag “Gêmeos do Lula” foi parar nos assuntos mais comentados e muitos seguidores começaram a dizer que a imagem foi manipulada para dar a sensação que compareceram mais pessoas do que realmente tinha no local. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Lula explicou que houve uma falha por se tratar de uma foto panorâmica. O registro foi feito pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. A equipe do pré-candidato à Presidência da República também enviou à Jovem Pan uma foto não panorâmica do ato para comprovar que não houve manipulação. Nas redes sociais, Lula postou um vídeo do ato em Salvador e, na legenda, o petista escreveu: “Bahia hoje: enquanto uns falam em montagem, a multidão com Lula passa com os pés no chão”.

Bahia hoje: enquanto uns falam em montagem, a multidão com Lula passa com os pés no chão. 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/gJokuKSFb3 — Lula (@LulaOficial) July 2, 2022

Quando não está roubando está mentindo, esse é Lula e PT. Só trouxa acredita nesse partido. #GemeosDoLula pic.twitter.com/yNG2ogjFZ7 — Victorhmm🇧🇷 (@victorhmmachado) July 2, 2022

LOOLA só LOTA FOTO MANIPULADA kkkk . #GemeosDoLula pic.twitter.com/sWlaYtHfAl — Claudia Eveline (@Claudiaeveline5) July 2, 2022

Imagens publicadas por lul@ flagram Epidemia de Gêmeos na Bahia, impressionante! 🤡#GemeosDoLula pic.twitter.com/z4EqbmP4m1 — Demetrius X 🇧🇷🇬🇧🇺🇸🇮🇱 (@DemetriusGremio) July 2, 2022