Lula presta homenagem à Rainha Elizabeth II e relembra encontro: ‘Gravo na memória’

Ex-presidente prestou condolências a familiares e admiradores da monarca

@ricardostuckert O ex-presidente Lula ao lado da Rainha Elizabeth II



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para prestar uma homenagem à Rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, 8. Em mensagem compartilhada no Twitter, o petista afirmou que a monarca, que esteve à frente do Reino Unido por 70 anos, marcou uma era como Chefe de Estado e testemunhou grandes eventos e processos históricos dos seus últimos 80 anos. “Reinando em convivência com primeiros-ministros de diferentes linhas ideológicas”, afirmou Lula. Candidato à Presidência da República neste ano, o ex-presidente também lembrou da relação cordial entre os países durante os anos em que esteve no Palácio do Planalto, exaltando “excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais” e o encontro com a rainha britânica “Gravo na memória nosso encontro na reunião do G-20 em Londres, em 2009. Minhas condolências à família e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo”, concluiu Lula. Rainha Elizabeth II morreu, aos 96 anos, no Palácio de Balmoral, na Escócia. A informação já foi confirmada pelo Palácio de Buckingham. “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde”, diz comunicado. Monarca à frente do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth II também recebe homenagens de outras autoridades e políticos brasileiros.