Lula realiza novos exames em São Paulo nesta quinta

Retorno ao Hospital Sírio Libanês está marcado pela manhã para avaliação médica; caso os resultados dos testes sejam satisfatórios, o Chefe de Estado deve retornar à Brasília no mesmo dia

Atualmente, Lula está em sua residência em São Paulo e planeja retornar a Brasília ainda hoje



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está programado para realizar uma série de exames médicos nesta quinta-feira (19) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com fontes em Brasília, a expectativa é que o presidente chegue ao hospital por volta das 8 horas da manhã. O principal objetivo desses exames é avaliar a recuperação de Lula após a cirurgia a que foi submetido recentemente, devido a uma hemorragia intracraniana. O boletim médico com os resultados dos exames deve ser divulgado no final da manhã ou início da tarde após os resultados.

Atualmente, Lula está em sua residência em São Paulo e planeja retornar a Brasília ainda hoje, caso os exames apresentem resultados satisfatórios. Ele já está em contato com ministros e autoridades para uma reunião agendada para sexta-feira (20) na capital federal. Desde que recebeu alta no último domingo, o presidente tem trabalhado de casa, com restrições a atividades físicas intensas e viagens internacionais longas. Ele tem recebido visitas médicas diárias, incluindo a médica da presidência, Ana Helena Germoglio, e uma profissional do Hospital Sírio-Libanês também.

A cirurgia de Lula foi necessária após um acidente ocorrido em 19 de outubro, quando ele escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada. A queda resultou em um sangramento na cabeça, levando o presidente a ser levado às pressas para São Paulo, onde passou por uma drenagem e um procedimento para evitar novos sangramentos. A expectativa é que, com a conclusão dos exames de hoje, Lula possa retomar suas atividades normais em Brasília.

