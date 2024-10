Lula recebe brasileiros repatriados do Líbano e critica Israel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a recepção na base aérea de Guarulhos dos brasileiros resgatados do Líbano. “Vocês sabem que nós temos uma posição muito dura contra o ato do Hamas em Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, matando mulheres, matando crianças sem nenhum respeito pela vida humana”, declarou Lula, acrescentando que esta foi a forma encontrada por Netanyahu para se manter no poder.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula também disse que o Brasil não tem contencioso com nenhum país porque não deseja guerra. Após pontuar que por volta de 8 ou 9 milhões de árabes e descendentes vivem no Brasil, Lula concluiu o breve discurso prometendo resgatar os cidadãos que desejam fugir do Líbano. “Enquanto tiver um companheiro, seja brasileiro ou parente de brasileiro lá no Líbano, e quiser vir ao Brasil, a gente vai buscar porque nós não deixamos ninguém para trás”, afirmou.

Veja recepção do presidente

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Canal Gov (@canalgov)

Desembarque de brasileiros repatriados do Líbano

Os primeiros brasileiros repatriados do Líbano desembarcaram às 11h do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave, que decolou ontem à tarde de Beirute, pousou às 10h25 deste domingo na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), com mais de 200 passageiros.

Houve muita emoção no desembarque dos brasileiros repatriados, que foram recebidos com aplausos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro a descer do avião foi uma criança segurando a bandeira do Líbano. O Brasil tem capacidade de repatriar 500 pessoas por semana. Mais de 3 mil brasileiros desejaram ao Itamaraty o desejo de deixar o Líbano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira