Após votar, Lula afirma que ‘é o momento do povo se manifestar’

Para o presidente, o dia das eleições é não apenas um dever cívico, mas também uma celebração da capacidade do povo de decidir seu próprio destino



Neste domingo (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após exercer seu direito de voto em São Bernardo do Campo, destacou a relevância desse momento como uma expressão fundamental da vontade popular. Ele sublinhou que, embora o povo possa cometer erros em suas escolhas, o sistema democrático oferece a chance de corrigir esses equívocos a cada dois anos. Para Lula, é crucial eleger líderes que realmente se preocupem com a melhoria da vida das pessoas e que possuam um histórico comprovado de realizações. Em seu discurso, o presidente abordou a problemática das fake news e a presença de candidatos que não têm compromisso com a verdade, mas que se dedicam a provocar e espalhar desinformação. Ele relembrou que, em tempos passados, não acreditava que um trabalhador pudesse chegar à presidência ou governar cidades e estados, destacando a importância de conhecer a biografia dos candidatos e suas realizações para fazer escolhas informadas.

Lula expressou sua confiança na democracia e no direito do povo de escolher seus líderes, afirmando que, com informações adequadas, as escolhas serão sempre para o bem. Para o presidente, o dia das eleições é não apenas um dever cívico, mas também uma celebração da capacidade do povo de decidir seu próprio destino.

