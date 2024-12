Lula recebe Haddad em São Paulo após alta hospitalar

Presidente, que está se recuperando, deve permanecer no Estado até quinta-feira (19) e realizará uma tomografia no mesmo dia

Cobertura ao vivo / Jovem Pan - JM A visita de Haddad é significativa, pois a semana é crucial para o governo no que diz respeito às votações no Congresso



Na manhã desta segunda-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua residência em São Paulo. Haddad chegou por volta das 9h15 e essa foi a primeira visita de trabalho do ministro ao presidente após sua alta hospitalar, ocorrida no dia anterior.

Lula, que deve permanecer em São Paulo até quinta-feira (19), está se recuperando e realizará uma tomografia no mesmo dia. Embora tenha recebido alta, ele está impedido de realizar atividades físicas, mas pode retomar suas funções de trabalho. A visita de Haddad é significativa, pois a semana é crucial para o governo no que diz respeito às votações no Congresso.

A Câmara dos Deputados tem uma agenda intensa de votações programadas para esta semana, com sessões que ocorrerão de segunda a sexta-feira. Entre os temas que serão discutidos estão o pacote fiscal do governo e a regulamentação da reforma tributária. Além disso, está prevista a convocação de uma sessão do Congresso Nacional para deliberar sobre projetos relacionados a créditos orçamentários para o ano de 2024, bem como as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) do mesmo ano.

Publicado por Luisa dos Santos