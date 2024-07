Lula reclama de críticas por política fiscal e diz que ‘não custa nada fazer universidades’

Durante Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lula afirmou que quer governar para todos, mas que quem mais precisa de políticas públicas é “o povo mais carente desse país”

Ricardo Stuckert/PR Lula ao lado de ministros na 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (17) que não custa nada fazer universidades. Ele também reclamou de críticas sobre a política fiscal do governo. O petista deu as declarações no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. “Toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer vai gastar muito”, disse o petista. “A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto custou esse país não cuidar das coisas certas no tempo certo?”, declarou o presidente. “Não custa nada fazer universidade, fazer instituto federal e formar pessoas”, disse.

Na ocasião, Lula afirmou que quer governar para todos, mas que quem mais precisa de políticas públicas é “o povo mais carente desse país”. Na terça-feira (16), declaração do presidente em entrevista à TV Record vazada antes da publicação em um boletim especializado causou turbulência no mercado financeiro. Ele disse que seria necessário convencê-lo da necessidade de cortar gastos.

