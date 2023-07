Planalto informa que Daniela Carneiro permanece no cargo de ministra do Turismo

Havia a expectativa que a deputada licenciada deixasse a pasta nesta semana para a entrada de Celso Sabino; decisão acontece em semana decisiva para o governo

Roberto Castro/Mtur Daniela Carneiro tem o apreço de Lula por sua participação nas eleições de 2022



O Palácio do Planalto avisou há pouco que Daniela Carneiro permanece no cargo de ministra do Turismo. O anúncio foi divulgado logo após reunião da ministra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. O dia começou com a expectativa de que Daniela entregasse a gestão da pasta, segundo havia informado seu próprio marido, Waguinho, prefeito da cidade fluminense de Belford Roxo. No entanto, Lula ainda resiste porque a ministra e o prefeito o apoiaram nas últimas eleições em Belford Roxo, reduto eleitoral de Jair Bolsonaro.

Mais cedo, Daniela chegou a divulgar um convite aos funcionários do Ministério do Turismo para uma reunião no auditório do edifício da pasta. A ideia, até então, é que ela se despedisse dos servidores. O Ministério do Turismo é da cota do União Brasil, que reivindica a gestão da pasta, alegando que Daniela é uma indicação pessoal do presidente Lula, não da legenda, que defende a indicação do deputado federal Celso Sabino (União-PA). Isso foi colocado na mesa de negociações com o Planalto por maior apoio do partido nas propostas do executivo no Congresso. A decisão do Planalto de manter a ministra no cargo acontece em semana decisiva para o governo que quer aprovar a pauta econômica na Câmara dos Deputados, incluindo a Reforma Administrativa

“O governo tem uma atenção especial para acompanhar a conclusão das votações que estão acontecendo no Congresso. Este é um momento muito importante para o país, pela complexidade dos temas analisados e pela repercussão. E entende que o mais adequado é concluir primeiro esse processo de votações e, a partir da semana que vem, se debruçar de forma mais aprofundada nas temáticas que envolvem organizações dentro do governo. Vamos concluir esse debate das questões que estão no Congresso nesta semana e retomar essa discussão sobre composição e eventuais mudanças que possam ocorrer na semana que vem”, declarou Padilha.