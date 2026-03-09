Lula reforça necessidade de preparo ‘na questão de defesa’: ‘Qualquer dia alguém nos invade’

Mandatário brasileiro recebeu em Brasília Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, e comentou sobre acordos com o país africano na área de autodefesa

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa e presidente Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (9) ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que os dois países devem focar na autonomia e no fortalecimento, por meio da produção de artigos militares para autodefesa.

“Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém nos invade. O Brasil tem necessidade similar à da África do Sul. Portanto, vamos juntar o nosso potencial e ver o que podemos construir juntos”, disse Lula, ao receber Ramaphosa no Palácio do Planalto, em Brasília.

O mandatário brasileiro afirmou sobre a possibilidade de acordos com a África do Sul na área de proteção. Disse que o país “poderá se tornar mercado relevante para a indústria de defesa” brasileira.

Lula disse ainda que não é preciso comprar equipamentos dos “Senhores das Armas”. “Nós poderemos produzir. Ninguém vai ajudar a gente, a não ser nós mesmos”, pontuou Lula.

Lula constantemente critica, em seus discursos, outros países por investimentos em armas e em defesa, principalmente quando fala sobre a fome no mundo. O petista frequentemente diz que os países investem bilhões de dólares produzindo armas, quando deveriam se preocupar em erradicar a fome no planeta.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo